هل يقتحم محمد صلاح مجال السينما؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت صورة للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل عدد من عشاق اللاعب يستاءلون هل يقتحم صلاح مجالي السينما قريبا؟.

محمد صلاح، كان قد نشر صورة غامضة مع “كلاكيت” عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتصور البعض أن محمد صلاح يعتزم اقتحام عالم التمثيل بعد تألقه مع نادي ليفربول بعدما ظهر يحمل فى يده “كلاكيت” الأفلام والمسلسلات.

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شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية، كشفت سر صورة محمد صلاح مع الكلاكيت.. مشيرة إلى أن الصورة جاءت خلال إجراء اللاعب حوار جديد مع الشبكة الإخبارية المقرر بثه قريباً.

صورة صلاح مع لوح الكلاكيت أظهر أن التصوير لصالح برنامج Connect the World، الذي تقدمه بيكي أندرسون، على شاشة “سي إن إن”.

صلاح كان قد ظهر في حلقة خاصة من برنامج “Connect the World” في أبريل 2018، تحدث فيها عن بداية مشواره الكروي واحترافه وتألقه مع فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن محمد صلاح كان قد توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في الموسمين الماضيين، مع “الريدز”.