ليام هيمسورث يكسر حاجز الصمت حول انفصاله عن مايلي سايرس

بعد أيام على انفصال الممثل الاسترالي ليام هيمسورث عن زوجته المغنية الأميركية مايلي سايرس بعد أقل من عام على زواجهما، خرج الأول عن صمته وتحدث في الموضوع لأول مرة كاسراً حاجز الصمت.

ونشر “هيمسورث” على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام، صورة لوقت الغروب، وعلّق عليها مؤكداً أنه أنفصل عن مايلي. ويتمنى لها السعادة والصحة وأن تكون دائما في المقدمة. مشيراً أن الموضوع مسألة خاصة ولن يدلي بأي تصريح صحفي أو التحدث الى أي وسائل إعلامية وأي كلام يُنسب عن لسانه فهو كاذب.

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وكانت إشاعات الانفصال قد لاحقت الثنائي منذ أسابيع خاصة بعدما قالت “مايلي” خلال حفلة لها أنها “تعبت من الرجال”.

نذكر أن “سايرس” تقضي اجازة مع صديقتها كايتلين كارتر في ايطاليا حالياً.

وكانت مايلي وليام قد تزوجا في حفل زفاف خاص اقيم بحضور عدد قليل من الاقرباء والاصدقاء المقربين أواخر عام 2018 بعد عشر سنوات من العلاقة العاطفية.