أمر غريب يحصل على انستغرام هيفا وهبي

تعرض حساب انستغرام الرسمي للنجمة اللبنانية هيفا وهبي للاختراق في الساعات الماضية.

Advertisements

وفي زيارة سريعة على حساب هيفا على انستغرام المخصص لنشر الصور، لفتنا أن الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء غير موجود، فهل تعرض للاختراق أم أن هيفا أحبت أن تبتعد قليلاً عن مواقع التواصل فقامت بإقفاله موقتاً من تلقاء نفسها؟

هيفا، كانت قد نشرت في الساعات الماضية على حسابها عبر انستغرام، الذي يتابعه أكثر من 5.6 ملايين متابع، فيديوهات وصور من حفلها الناجح في السويد ضمن فعاليات مهرجانات Gothenburg Culture Festival ، وذلك بحضور الآلاف من محبيها الذين جاؤوا من مختلف المناطق السويدية للقاء نجمتهم المفضلة ومشاركتها أجمل اللحظات.

موقع “الخليج 365” زار حساب هيفا على تويتر، فلم تعلّق حول موضوع الاختراق على انستغرام حتى كتابة هذه السطور.