شكرا لقرائتكم خبر عن 260 فيلما بمهرجان بانوراما الفيلم القصير فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس عن عدد الأفلام المشاركة فى الدورة الجديدة من المهرجان، والتى من المقرر إطلاقها فى مارس المقبل، حيث وصل عدد الأفلام المشاركة إلى 260 فيلما من تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق ، الامارات، الكويت، بحرين، الهند، فرنسا، يونان، موريطانيا، وتندرج المشاركات تحت قسمين هما الافلام الروائية والوثائقية.

Advertisements

مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس تم تأسيسه عام 2016 ويدير المهرجان المخرج كمال عويج ويستقبل المهرجان الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم ويختار فى جوائزه أفضل 3 أفلام قصيرة.