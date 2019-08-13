شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد محمد عبد المطلب.. اعرف قصة ميلاد ساكن فى حى السيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الـ109 لميلاد المطرب الكبير محمد عبد المطلب صوت الحارة المصرية وملك المواويل الذى ولد فى قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة فى 13 أغسطس 1910.

وعبر مسيرته الفنية الطويلة أمتعنا عبد المطلب بفنه الخالد الذى عاش بيننا رغم رحيله ليصبح حاضرا دائما فى كل مناسباتنا وأفراحنا معبرا عن مشاعر "أهل المحبة" من البسطاء وأولاد البلد، ينسج الفرحة بقدوم شهر رمضان عبر أجيال مهللا "رمضان جانا وفرحنا به"، ويعلمنا قواعد الحب الطاهر وهو يناجى حبيبه مهرولا من حى السيدة إلى سيدنا الحسين ، يستعطفه مرددا "حبيتك وبحبك وهاحبك على طول"، يعزف على أوتار الشجن معاتبا "مبيسألش عليا أبدا، واسأل عليا مرة، والناس المغرمين مايعملوش كدة"، وحين بلغ به اليأس من الحبيب فارقه قائلا " ودع هواك وانساه وانسانى عمر اللى فات ما حيرجع تانى".

هكذا تربع محمد عبد المطلب فى قلوب عشاق فنه من كل الأجيال، ومن بين أشهر أغانى ملك المواويل أغنية "ساكن فى حى السيدة" التى رددتها وعشقتها أجيال عديدة، ولهذه الأغنية التى جمعته بالموسيقار العملاق محمد فوزى قصة طريفة حكاها لنا ابنه وكاتم أسراره ومدير أعماله نور محمد عبد المطلب الذى اشتهر والده بين أصدقائه باسمه، حيث كان محمد عبد المطلب معروفا فى الوسط الفنى باسم "أبو نور".

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وعن قصة هذه الأغنية الخالدة قال نور محمد عبد المطلب "كان والدى يجلس كعادته فى كازينو الأوبرا يقرأ كلمات أغنية ساكن فى حى السيدة التى اشتراها من صديقه المؤلف زين العابدين عبد الله".

وتابع ابن عبد المطلب فى تصريحاته لليوم السابع "بينما يقرأ أبى "أفوت على بيت الحبيب أقول جريح ياأهل الهوى.. وياريت يكون لى معاه نصيب والحب يجمعنا سوا والفرحة تبقى فرحتين من السيدة لسيدنا الحسين، مر أمامه الموسيقار الكبير محمد فوزى".

وأوضح الابن أن فوزى لم ينتبه لوجود "طلب"، فناداه عبد المطلب قائلا "مخاصمنى ولا إيه يا فوزى"، فأجاب الملحن العبقرى ضاحكا "العتب على النظر يا طلب مااخدتش بالى"، فرد المطرب الشعبى: "طيب مش عايز تدخل التاريخ يا محمد"، فضحك فوزى: "ندخل يا أبو نور".

وأشار ابن ملك المواويل إلى أن عبد المطلب أعطى لفوزى كلمات أغنية "ساكن فى حى السيدة" قائلا "شوف الكلام ده وإذا عجبك لحنهولى"، وخلال أسبوع كانت هذه التحفة الفنية جاهزة، تشهد على عبقرية مطرب وملحن ومؤلف وتمتع أجيالا مختلفة، وكان ذلك أول تعاون بين فوزى وطلب وتكرر تعاونهما فى عدد من الأعمال.