شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة لـ جورج كلوني قبل 18 عاما .. هل تؤثر على علاقته بـ أمل علم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على فضيحة كبيرة للنجم جورج كلوني بعدما أكدوا خلال تقرير منشور مؤخراً أن النجم الذي يعتبر واحدا من أبرز نجوم هوليود الذين يتمتعون بجماهيرية عريضة مرتبط بفضيحة من العيار الثقيل بسبب علاقة قديمة مع صديقة الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين الذي انتحر فى وقت سابق.



George Clooney

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التقرير أفاد بأن كلوني كان على تلك العلاقة قبل 18 عاما وتحديداً فى عام 2001 ، حيث ذكرت فرجينيا جيوفر التي كانت تعمل لدي رجل الأعمال الأمريكي فى مذكراتها أن غيسلين ماكسويل صديقة الملياردير السابقة كانت تتباهي بعلاقتها بـ كلوني وتتفاخر بمواعدتها له ، خاصة أن تلك الفترة كان كلوني يعتبر من أشد نجوم العالم جاذبية.

على جانب آخر، أشار التقرير إلى ما قد تسببه تلك التفاصيل فى علاقة الثنائى كلوني وأمل علم الدين خلال الفترة المقبلة خاصة مع ارتباط كلوني مؤخراً بأكثر من أزمة منها شائعة إنجابه لطفل من علاقة سابقة يتكتم عليها.