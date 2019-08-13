شكرا لقرائتكم خبر عن "بالبيجامة".. هكذا احتفلت ناهد السباعى بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة ناهد السباعى، على مشاركة جمهورها صورا من حياتها اليومية و كواليس تصوير أعمالها، كما ترد على تعليقات متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، واللحظات الأسرية مع أسرتها و احتفالهم بالأعياد.

وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، نشرت ناهد السباعى صورا لها من احتفالها بعيد الأضحى مع أسرتها على طريقتها الخاصة، حيث ارتدت بيجامة العيد وظهرت تجلس بجوار والدتها وكتبت على الصور قائلة "بيجامة العيد الجديدة.. كل سنة و انتم طيبين".

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وحلت الفنانة ناهد السباعى، ضيفة شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3"، للفنانة دنيا سمير غانم، وعرض فى رمضان الماضى، ويقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.



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