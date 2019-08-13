شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأكيده الانفصال.. هكذا علق ليام هيمسورث عن انفصاله عن زوجته مايلى سايروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر انفصال النجم العالمى ليام هيمسورث عن زوجته المغنية الشهيرة مايلى سايروس الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، إلا أن النجم البالغ من العمر 29 عاما قرر أن يؤكد الخبر.

ونشر ليام هيمسوث على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" التى تضم أكثر من 13.6 مليون شخص صورة وقت الغروب التقطها على أحد الشواطئ، وذلك لكى يعلق على خبر انفصاله عن مايلى، فعلق ليام وأكد أنه أنفصل من مايلى ويتمنى لها السعادة والصحة وأن تكون دائما فى المقدمة.

كما أكد ليام أنها مسأله خاصة ولن يدلى بأى تصريحات لوسائل الإعلام والصحافة وأى كلمات عن لسانه فهى "كاذبة" .