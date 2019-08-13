شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يتجاوز 62 مليون جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز 62 مليون جنيه فى شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات بالأمس بلغت 4 ملايين و252 ألف و51 جنيها بالتزامن مع ثانى أيام عيد الأضحى، ليكون إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن بعد 18 يوم عرض 62 مليوناً و552 ألف جنيه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضى فى جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه فى نفس الوقت بدور العرض فى السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح فى لبنان والأردن ابتداءً من اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، وتونس أيضاً مع انطلاق العيد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.