مدحت العدل ينعى حفيد سيد مكاوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نجل الفنان الكبير سيد مكاوي، الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين.
وعلق: "إنَّا لله وإنا إليه راجعون. خالص العزاء في رحيل الابن الغالي للصديقة السفيرة إيناس مكاوي وحفيد العظيم سيد مكاوي، اللهم صبر قلبها وارحمه واجعل مثواه الجنة اللهم أمين".
ورحل كريم مدحت منير، حفيد الفنان سيد مكاوي، عن عالمنا أمس الاثنين، ويقام العزاء مساء الأحد القادم، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد.
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