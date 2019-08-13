وفاة حفيد الفنان سيد مكاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا، مساء أمس الاثنين، كريم مدحت منير، حفيد الفنان الكبير سيد مكاوي.
وأعلنت أميرة سيد مكاوي، ابنة الفنان الراحل، خبر وفاة ابن شقيقتها "إيناس"، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
ونشرت "أميرة" صورة لابن شقيقتها، وعلقت: "سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبة جده، كريم مدحت منير، ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، ادعوا له تكرما، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ويقام العزاء مساء الأحد القادم، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.
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