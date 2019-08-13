بالصور.. حضور جماهيري كبير في أول ليلة عرض "ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: افتتحت الفنانة بدرية طلبة، ليلة أمس الإثنين، أولى ليالي عرض مسرحيتها الجديدة "ريا وسكينة تاني". ونشرت "بدرية" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور يظهر فيها الحضور الجماهيري الكبير للمسرحية. المسرحية بدأ عرضها بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتعرض على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية. "ريا وسكينة تاني" بطولة بدرية طلبة، انتصار، حمدي الوزير، محمد فاروق، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.

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