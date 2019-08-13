تراند اليوم : ممثل مصري شهير: هذا ما كنت أنوي فعله مع طليقتي.. لكن الموت كان أسرع...

كشف الممثل المصري أحمد السعدني كواليس قصة الحب والارتباط التي جمعته بطليقته وأم ولديه، أمل سليمان، التي رحلت يوم الجمعة الماضي، داخل أحد المستشفيات.

ونشر السعدني صورة جمعته بزوجته السابقة عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" وأرفقها بتعليق قال فيه: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصيه لكن حسيت إني لازم اعمل كده دلوقتي.. فذكر إن الذكري تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد هحس إني عملت حاجة، هحاول مطولش".

وأضاف مستعيدًا ذكرياته مع أم ولديه: "يوم ٩/٩/٢٠٠٣ حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس ومعهد فنون مسرحية حيث كنت ألهو وأدرس برضه ميضرش كنت راكب عربية وكانت ماشيه علي رجلها كنت هخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتتي هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنة خطوبة سنة كتب كتاب شهر جواز خلفة أول ولد هنا بدأت المشكله اللي بكتب الكلام ده عشانها".

وتابع: "أنا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسئولية بص لنسب الطلاق وأنت تفهم أنا بيجيلي ارتيكريه لما أحس إني مسئول وهي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر مبتنطق اسمي كانت النتيجة في أول سنه بس حوالي ٤ طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام اسكت بقي لا تعالى يا عم طبق الشروط أدي أول طلقه".

واستطرد السعدني متذكرًا قصة زواجه من طليقته الراحلة: "قشطة يا باشا عشت حياتك ؟ اه ...ارتحت ؟؟ لا.. وحشتني وحشني حنيتها وحبها وهبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هوووووب جبنا تاني ولد نفس الإحساس نفس الارتكريه بس المرادي صموووود مش هينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت، الجانب الأناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك وعيش حياتك المشكلة إني عمري مارتحت كنت عايز حضنها وحنيتها وهبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو أعقل أو أقدر أتحمل المسئولية بجد حددت لنفسي سن معين أرجعلها فيه قال يعني هبقى نضجت بس ملحقتش".

وأكمل: "ماتت في لحظة كانت بتكلمني قبلها بساعة ومكنتش عيانه كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري.. الحمد لله.. ماتت ومشيت وقررت تسبني للأبد كنت فاكرها هتستناني ومتأكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي إنها ممكن تموت دلوقتي صغيرة وأكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية، ماتت وسابتلي الولدين والندم".

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وتابع: "أنا متاكد إنك في الجنة رحتي للي خلقك يوم عرفهة وأميرة وست البنات والستات ونضيفة وكريمة وصنتي ولادي وبيتي.. بحبك يا أمل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي هشيل المسئولية، للأسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من أحن أم ربنا يقدرني وأربيهم احسن ما كنتي عايزة.. بحبك ومش بطلب منك غير إنك تسامحيني.. ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة".

كانت أمل سليمان، طليقة أحمد السعدني، وأم ولديه ياسين وعبدالله، قد توفيت الجمعة الماضية، بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات.

ووفق تقارير صحفية، فقد تلقى السعدني نبأ وفاة طليقته أثناء وجوده في الساحل الشمالي، حيث كان يقضي عطلته الصيفية هناك.

وكان السعدني رفقة ابنيه عبدالله وياسين، كذلك صديقه النجم أحمد رزق، في حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، أمس بأحد فنادق منطقة العلمين الجديدة.

وقد أصيب بصدمة كبيرة بعد معرفته بالخبر، خاصة أن طليقته لم تكن تعاني من أي أمراض، فضلًا إنها صغيرة في السن.