أنا حالفة لو شفتك هضربك بالجزمة.. تفاصيل مشاجرة بالأيدي بين الفنان أحمد عز وزينة داخل فندق في مصر

كشف شهود عيان تفاصيل المشاجرة بالأيدي التي وقعت بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة، في أحد الفنادق بمدينة العلمين بمصر.

وفي التفاصيل، وبحسب صحيفة “الدستور”، هاجمت ياسمين، شقيقة الفنانة “زينة”، الفنان “عز”، حين شاهدته يجلس برفقة أحد أصدقائه في الفندق.

وقالت “ياسمين” لـ “عز”: “مش هتعترف بولادك بقى.. أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة”، ثم صفعته على وجهه.

وأوضح شهود العيان، أنه أثناء شجار “ياسمين” مع “عز”، ظهرت الفنانة “زينة”، وتعدت على “عز” أيضا بالضرب، لكنه تصدى لها وضربها حتى تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، وتمكن المتواجدين داخل الفندق من فض الاشتباك.

وأضاف شهود العيان، أن “ياسمين” ذهبت بعدها إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها.

يذكر أن هناك أزمة بين “عز” و”زينة” منذ 5 سنوات، على خلفية رفضه الإعلان عن زواجه منها، خاصة عقب إنجابها لطفلين توأم، حيث تنصل من الزواج ومن نسب الطفلين له ورفض الاعتراف بهما، حتى قضت المحكمة بنسبهما له.