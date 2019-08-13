بالصور.. "حمام الست" و "ميمي مامي" ينيران بيرم التونسى بالإسكندرية

افتتح الفنان سامح بسيوني مدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، مساء أمس الاثنين، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية عرضين جديدين من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وهما "ميمى و مامى - سندباد" و "حمام الست"، وذلك وسط إقبال جماهيري كبير.





يقول الفنان سامح بسيوني إنه على الرغم من صعوبة افتتاح عرضين في نفس اليوم على نفس المسرح، إلا أن الفرقة قررت خوض هذه التجربة لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور خاصة من الأطفال، ولإسعاد جمهور

الإسكندرية في العيد والذي يعتبر من أكثر المواسم ازدحاما بالمحافظة، إذ يأتي اليها المصيفون من مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما نجحنا فيه في أول ليلة للعرض، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد في العرضين.

جدير بالذكر أن عرض "حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، من بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم،

أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، تأليف وإخراج جمال ياقوت، ويقدم يوميا في تمام التاسعة مساءً.بينما عرض "ميمي و مامي" ( سندباد) ، من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، ويقدم العرض يوميا في تمام السابعة مساء.