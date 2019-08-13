بالصور.. مسارح الدوله "كامل العدد" في ثاني أيام العيد

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان عروض البيت الفني، شهدت مساء أمس الأثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا جماهيريًا على جميع العروض المقدمة بالقاهرة و الإسكندرية و البحر الأحمر.



و أضاف "مختار" انه على الرغم من العدد الكبير من العروض المشاركة ضمن موسم العيد هذا العام و الذي وصل الى ١٣ عرض مسرحي، الا ان الجمهور المتعطش للمسرح انتشر في كل المسارح بصورة لافتة، فشاهدنا طوابير الجمهور أمام باب دخول المسرح القومي،

واضاف لقد أجبر الإقبال الجماهيري الكبير فرقة مسرح القاهرة للعرائس على تقديم حفلتين متتاليتين، بالاضافة الى ازدحام عروض فرق الشباب، الغد، الطليعة، الشمس، القومي للأطفال و الاسكندرية، حيث رفعوا جميعا لافتة كامل العدد ، بالإضافة إلي الإقبال الشديد الذي يشهده عرض "ولاد البلد" بالغردقة، و الذي تخطى حضوره ٤٠٠٠ مشاهد.





واشار إلي أن ان فرقة المسرح القومي تقدم عرضها

الجديد " المتفائل"، على المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تقدم فرقة مسرح الغد، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة عرض "الحادثة"، وذلك في تمام التاسعة مساءً،

و تقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة بالعتبة ، حيث تقدم بقاعة زكي طليمات عرض "يوم أن قتلوا الغناء" في تمام الساعة السادسة مساءً، ثاني و ثالث و رابع أيام العيد ، وفي قاعة "صلاح عبد الصبور تقدم عرض " نوح الحمام" " في تمام السابعة مساءً، ابتداء من خامس أيام العيد.







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كما تقدم فرقة مسرح الشباب عرضين من إنتاجها، حيث تعرض على المسرح العائم الصغير بالمنيل "بيت الأشباح" في تمام السابعة مساءً، و على مسرح ملك برمسيس تقدم عرض "مترو" في تمام

الثامنة مساءً.

و للأطفال تعرض فرقة مسرح القاهرة للعرائس "رحلة الزمن الجميل" في تمام السابعة مساءً، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، اما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم على مسرح ميامي عرض "زهرة اللوتس" في تمام السابعة مساءً.





و تشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة ، حيث تقدم عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في تمام الساعة الرابعة عصرًا ، و عرض "أوبرا بنت عربي "على مسرح السلام في تمام التاسعة مساءً.





أما بمحافظة الاسكندرية فتقدم فرقة مسرح الإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرضيها الجديدين "ميمي و مامي - السندباد" في تمام السابعة مساءً، و عرض "حمام الست" في تمام التاسعة مساءً.





و أخيرًا تقدم فرقة المسرح الحديث العرض المسرحي " ولاد البلد"، في محافظة البحر الأحمر بممشى النصر بالغردقة ، وذلك ابتداء من اليوم الموافق وقفة عرفات و طوال أيام عيد الأضحى المبارك في تمام التاسعة مساءً، ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني بالمحافظات و التي تنظمها شعبة مسرح التجوال و المواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث.

