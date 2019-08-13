بعد انتقاده منذ اكثر من عام .. محمد رمضان يوجه رسالة لـ أمير طعيمة

وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر للشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "كل الحب والاحترام ليك يا أمير .. وربنا يديم الحب ويقدرنا ونعمل كل ما يسعد جمهورنا ثقة في الله نجاح".

وجاء ذلك رداً على الشاعر أمير طعيمة، بعد أن وضح ما انتقده عن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكان الشاعر أمير طعيمة انتقد الفنان محمد رمضان منذ أكثر من عام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"،

قائلاً: "الأخ محمد رمضان نزل علي صفحته الموثقة في الانستجرام بوست و هو راكب عربية فيراري في بيته، بيقول فيه: الحمد لله على اعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد ( إياك تفكر تسبق الفيراري) انتظروا الاغنية كاملة على قناتي ع اليوتيوب.. ثقة في الله نجاح ولا

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عزاء للأغبياء..في إهانة واضحة و مباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام و يحي الفخراني، و غيرهم ممن سبقوه و من هم من جيله و منهم من يفوقوه في الموهبة و في احترام زملائهم..و كمان مشغل اغنية بتقول انه رقم واحد و كلام كتير لا يحمل اي احترام للمنافسين..أتمنى من أصدقائي الممثلين اللي هيقروا البوست ده او هيوصلهم انهم يمتنعوا عن مشاركة آل باتشينو الجيل في اعمال مستقبلية احتراما لأنفسهم و لجمهورهم حتي يعود لصوابه، و خاصة ان محمد رمضان عادة ما ينسب النجاح لنفسه فقط..عزيزي محمد رمضان، عاصرت أحمد ذكي و محمود عبد العزيز و عادل امام و نور الشريف و أعرف عن قرب عمرو دياب و منير و غيرهم و غيرهم، و في حياتي ما شفتش فنان منهم قال علي نفسه رقم (١) إلا انت، أما فيلتك و عربياتك فعايز اقولك ان فنان زي عمرو دياب مثلا ممكن يشتري كل أملاكك دي بشغل سنة واحدة و عمرنا ما شفناه بيتباهي امام جمهوره بما يملك.نصيحة من شخص هتقرا ما كتبه و هيبقي عدوك و ده شيء لا يعنيني: من تواضع لله رفعه، احترم زمايلك و احترم ان فيه ناس بتحبك ممكن تكون بتنام من غير عشا و بطل الجو ده لأنه عيب و لا يمت للفن الحقيقي بصلة.

وجاء ذلك بعد أن قام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له بسيارته "الفيراري"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الحمد لله على اعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد ( إياك تفكر تسبق الفيراري) انتظروا الاغنية كاملة على قناتي ع اليوتيوب..ثقة في الله نجاح ولا

عزاء للأغبياء".