وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر للشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "كل الحب والاحترام ليك يا أمير .. وربنا يديم الحب ويقدرنا ونعمل كل ما يسعد جمهورنا ثقة في الله نجاح".
وجاء ذلك رداً على الشاعر أمير طعيمة، بعد أن وضح ما انتقده عن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وكان الشاعر أمير طعيمة انتقد الفنان محمد رمضان منذ أكثر من عام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"،
قائلاً: "الأخ محمد رمضان نزل علي صفحته الموثقة في الانستجرام بوست و هو راكب عربية فيراري في بيته، بيقول فيه: الحمد لله على اعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد ( إياك تفكر تسبق الفيراري) انتظروا الاغنية كاملة على قناتي ع اليوتيوب.. ثقة في الله نجاح ولا
وجاء ذلك بعد أن قام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له بسيارته "الفيراري"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الحمد لله على اعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد ( إياك تفكر تسبق الفيراري) انتظروا الاغنية كاملة على قناتي ع اليوتيوب..ثقة في الله نجاح ولاعزاء للأغبياء".
المشاهدة الفيديو من
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقاده منذ اكثر من عام .. محمد رمضان يوجه رسالة لـ أمير طعيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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