شيرين عبد الوهاب تعتذر من أحمد السعدني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 12:50 مساءً - وجهت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” رسالة إلى الفنان ” أحمد السعدني ” بعد وفاة زوجته السابقة وأم أولاده ” أمل سليمان ” .
وتضمنت رسالة شيرين إعتذارا منها لأحمد السعدني لكونها لم تكن بجانبه في هذا الظرف الصعب .
وقدمت شيرين عبد الوهاب تعازيها لوفاة الفقيدة والدعاء لهابالرحمة ولأحمد السعدني بالصبر .
وكتبت شيرين قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده .. أنا أسفة إني مش جنبك في الظروف دي .. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك ” .
وتوفيت أمل سليمان يوم الجمعة الماضي بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة وشيع جثمانها وأقيم العزاء الخاص بها يوم السبت الماضي .
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