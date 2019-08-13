الفنان دودي هارلينو يحج لأول مرة.. ويرصد أروع اللحظات

على صعيد عرفات المبارك وبين أنين الحجاج، لم يتمالك الفنان الإندونيسي دودي هارلينو حنيف نفسه وهو يرى للمرة الأولى في حياته مشاهد مذهلة من أقدس مكان على وجه الأرض، اختلطت فيها دموع ضيوف الرحمن وزخات المطر وأصوات الدعاء المتهدجة.

دودي، الذي يؤدي فريضة الحج للمرة الأولى في حياته ويتوق لتكرارها كل عام، وصف ما رآه بـ"اللحظات الأروع في حياته"، موضحا أنه يعيش أجمل أيامه في المشاعر المقدسة، ويستمتع بكل التفاصيل المحيطة به.





وبين مئات الآلاف الوافدين من كل أنحاء العالم لأداء الركن الأعظم في الإسلام، عاش الفنان الإندونيسي أوقاتا عامرة خلال رحلة الحج قضاها بين تأمل وعبادة ومراجعة, غلبت عليها الأجواء الروحانية وتخللتها مشاهد مذهلة حُفرت في ذاكرته، خاصة تلك التي شهدت هطول الأمطار خلال الوقوف في صعيد عرفات الطاهر، واختلاط المطر بدموع الحجيج وهم يرون رحمة الله وعنايته بهم.





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دودي، أحد ضيوف وزارة الإعلام السعودية لحج هذا العام 1440هـ، انتهز الفرصة والتقط كثيرا من الصور لعرضها على جمهوره على مواقع التواصل، الذي يفوق 19 مليون متابع، بعنوان "مشاهداتي في السعودية خلال الحج"، متوقعا أن تكون ذات أثر بالغ على فئة الشباب، خاصة أن موسم الحج الحدث الأكبر الذي تهفو إليه أفئدة المسلمين، ويتابعون أحداثه لحظة بلحظة، ويشاركون ضيوف الرحمن مشاعرهم أثناء الحج وبين المشاعر.





"توثيق مزيد من اللحظات الإيمانية" مطلب فئة عريضة من جمهور دودي، على حد قوله لوكالة الأنباء السعودية؛ إذ وصله كثير من الرسائل الخاصة من المتابعين خلال رحلة الحج، يطلبون الدعاء لهم وتصوير الرحلة المقدسة، وهذا ما شجعه على قراره توثيق لحظاته في السعودية، وعرض لقطات منها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة يوتيوب، وحظيت صور رمي جمرة العقبة بصدى واسع من المتابعين، وإشادات بالتنظيم والمرافق والبناء الضخم المكون من 5 طوابق لاستيعاب هذا الكم الهائل من الحجيج.

مشاهد الحجاج في المشاعر المقدسة لم تكن الوحيدة التي أبهرت الفنان الإندونيسي، فالتنظيم المتقن وحجم العمل الذي شاهده في مكة والمدينة، والخدمات الجليلة التي تقدم للحجاج، والمشاريع الضخمة المقامة للتسهيل على ضيوف الرحمن أبهرته وفاقت توقعاته، خاصة قطار الحرمين بين مكة والمدينة الذي رآه نقلة نوعية ورائعة.



أيضا جهود رجال الأمن السعودي أسعدت دودي وبثت الطمأنينة في نفسه، "فلم يشعر لحظة واحدة بالخوف على ممتلكاته أو نفسه, فبين كل حاج وحاج رجل أمن, وانتشارهم شرح الصدر وطمأنه"، على حد قوله.

الفنان الإندونيسي يتمنى إكمال رحلته لزيارة مناطق ومدن المملكة؛ للتعرّف عن قرب على الثقافة السعودية الأصيلة، وزيارة المراكز الفنية والثقافية والإسلامية، خاصة "لم يخطر في ذهنه أن يحظى بفرصة الحج قط أو يزور المملكة", ويرى أنه لن ينسى هذه الرحلة طوال حياته، معتبرا أن زيارة المشاعر المقدسة حلم كل مسلم.