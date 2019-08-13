شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يتجاوز 7 ملايين جنيه إيراد يومى فى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "ولاد رزق 2" عودة أسود الأرض، بطولة النجم أحمد عز إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها أمس الاثنين ثانى أيام عيد الأضحى، متصدراً الإيراد اليومى لكل الأفلام الموجودة، ليقترب إجمالى ما حققه الفيلم من 28 مليون جنيه، وذلك خلال 5 أيام عرض فى السينمات فقط، ومن المتوقع أن تتزايد إيرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للإقبال الكبير على الفيلم.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.