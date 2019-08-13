شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى فى جلسة تصوير جديدة بعدسة صديقتها نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة هند صبرى لجلسة تصوير جديدة لشخصية "لوليا" التى ظهرت بها فى فيلم "الفيل الأزرق 2"، بعدسة صديقتها الفنانة نيللى كريم.

وشاركت هند صبرى جمهورها، بصور جلسة التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: "الصور من تصوير الرائعة نيللى كريم"، وكتبت نيللى كريم على الصور قائلة: "جميلة"، كما كتبت الفنانة درة قائلة "مبروك على الفيلم الجديد".

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"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.















