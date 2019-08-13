قناة أردنية تعتذر عن “جيش الاحتلال السوري”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - قدمت قناة «المملكة» التلفزيونية الأردنية، التابعة للديوان الملكي الأردني، توضيحاً عن تسمية مذيعة الجيش السوري بـ«جيش الاحتلال السوري» في إحدى نشراتها الإخبارية.

إذ قالت القناة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك إن «القناة تود أن تعتذر من مشاهديها عما ورد من خطأ غير مقصود في أحد مواجزها الإخبارية أمس، حيث وصف الجيش السوري عن طريق الخطأ بـ (جيش الاحتلال السوري)، وقد تمت محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ غير المقصود» .

وكانت مذيعة إحدى النشرات الإخبارية التي عرضت، الأحد 11 أغسطس/آب 2019، تتحدث عن سيطرة جيش النظام السوري على بلدة الهبيط في إدلب من المعارضة، فقامت بتسمية جيش النظام بجيش الاحتلال.