ناهد السباعي تعايد جمهورها ب ” البيجامة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” لمعايدة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك . وظهرت ناهد خلال الصورة مرتدية بيجامة برفقة والدتها وشقيقتها رشا واللاتي كانا يرتدين نفس البيجامة مثل ناهد وجالسون بجوار بعضهم البعض . وكتبت ناهد السباعي معلقة على الصورة : ” بيجامة العيد الجديدة ، كل سنة وأنتم طيبين ، عيد الأضحى ” . Advertisements وتفاعل عددا كبيرا من متابعي ناهد السباعي ومحبيها على الصورة معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بالصورة . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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