شاهد.. روان بن حسين تظهر بكدمات على وجهها: “زوجي ضربني”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - ظهرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين في فيديو جديد وقد بدت كدمات على وجهها”.

وبدت روان بن حسين في الفيديو وهي تجلس في مكان عام فيما يسمع صوت رجل إلى جانبها. وتوجهت إلى متابعيها بالقول إنها تعرضت للضرب من زوجها بسبب كثرة الأسئلة التي وجهت إليها عبر خاصية Ask Me A Question عبر “إنستغرام” والتي تناولت حبيبها السابق.

ودلت على علامة في وجهها لكن لم يعرف ما إذا كانت تقول هذا على سبيل المزاح أم الجد. وطلبت من متابعيها عدم التحدث ثانية عن ماضيها وأرفقت الفيديو بالتعليق: “ضرب الحبيب زي أكل الزبيب”.

ويشار إلى ان روان كشفت في وقت سابق أثناء محادثة مع المتابعين ارتباطها مشيرة إلى أنها تعيش زواجاً سعيداً. وهو ما أحدث ضجة كبيرة جداً في أوساط هؤلاء.