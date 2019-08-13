فضيحة كبرى في مطار ” لندن لوتن ” ببريطانيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن أزمة كبيرة وقعت يوم الجمعة الماضية في مطار ” لندن لوتن ” ببريطانيا والتي تسببت في صدمة كبيرة لآلاف الركاب ووصفها البعض على إنها فضيحة لبريطانيا .

حيث تعرض المسافرون داخل صالات وقاعات المطار لكميات كبيرة من مياه الأمطار والفيضانات التي تسربت عبر الأسقف الضعيفة والغير ملائمة لمياه الأمطار .

وجاء ذلك على إثر أول عاصفة كبرى خلال أربعة أشهر تواجهها بريطانيا وسط تحذيرات من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 60 ميلا في الساعة مع تساقط غزير للأمطار والفيضانات .

وأظهرت عدة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي ما حدث في المطار حيث ظهرت مياه الأمطار والفيضانات وهي تهطل بغزارة عبر الأسقف المشققة وتغرق مقاعد قاعات ومقاهي المطار وتحولت أرضيات المطار إلى برك من الماء .

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بينما كانت حالة الركاب سيئة وهم يهرعون يمينا ويسارا في محاولة للاحتماء من الأمطار ولكن بلا جدوى .. والبعض الآخر يلتقطون ما يحدث بكاميرات هواتفهم .

وأصدرت إدارة المطار بيانا لها تعليقا على هذا الحدث قالت فيه : ” إن هطول الأمطار غير المسبوق تسبب في أضرار مادية بعدد من المواقع في صالات المطار ” .. واعتذرت الإدارة عن الأعطال وتأخر الرحلات وأضافت : ” نحن نأسف للإزعاج ونعمل بأسرع ما يمكن لاستعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي وسنوافي الركاب بكل جديد ” .