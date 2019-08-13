شاهد.. أحمد حسن وزينب يعلنان اعتزالهما: “احنا اسفين “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - أعلن الثنائي المصري أحمد حسن وزوجته زينب اعتزال السوشيال ميديا وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً بسبب استغلالهما طفلتهما في فيديوهاتهما.

ونشر أحمد حسن وزينب فيديو عبر قناتهما الرسمية بعنوان «إحنا آسفين»، ليعلنا أنهما اعتزلا السوشيال ميديا معلنين انهما لن ينشرا مقاطع أخرى بعد ذلك.

وقدم أحمد حسن الاعتذار لمتابعيه، قائلاً: «إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين».

وأضاف: «شكرًا ليكم ​جدًا.. وإحنا مش هنبقى موجودين تاني على السوشيال ميديا ولا هننشر صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة تاني.. سلام».

كان اسم أحمد حسن وزوجته زينب قد تصدرا الأكثر بحثاً وتداولاً مؤخراً، وشن الكثير حملة هجوم عليهما واتهامهما باستغلال الطفلة الصغيرة «إيلين» في الحصول على المال من «يوتيوب»، حيث قدما أكثر من فيديو للصغيرة أثناء البكاء تارة وتارة أخرى أثناء قيامها بجلسة تصوير استمرت لفترة طويلة لا تناسب عمرها.