شبيه جورج بوش يجذب أنظار الحجاج تجاهه أثناء أدائه فريضة الحج

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - في تصريحات صحفية لجريدة ” الشرق الأوسط ” تحدث ” البروفيسور الأمريكي في علم الاجتماع بجامعة مونتانا بأميركا ” جون سبوزر ” البالغ من العمر 87 عاما عن الشبه الشديد بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش .
وتحدث البروفيسور عن إنه منذ صغره ويتعرض لأسئلة مثل ” هل أنت بوش ” أو ” هل أنت من عائلته ” بسبب ذلك الشبه .
وإن هذا السؤال لا يقتصر سؤاله على الناس العاديين فقط بل بعضا من أفراد أسرته يسألونه مثل تلك الأسئلة .
وعلق سبوزر على ذلك قائلا : ” لقد أصبحت معتادا على مثل ذلك فأنا أتفهم تعجب الناس .. ففي أميركا وفي داخل عائلتي أيضا كنت أسمع ذلك التعليق المضحك منذ مرحلة الشباب فما الحال بالناس الآخرين لا سيما خارج أمريكا ” .
وتحدث جون عن وجوده في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لأول مرة وعن العشرات الذين استوقفوه في الحرم لسؤاله عن كونه جورج بوش .
وقال : ” هذه المرة الأولى هنا في مكة المكرمة في الحج الأول لي .. وجدت تعليقات تحدث بعفوية من عددا من الحجاج خصوصا من غير الأميركيين إذ يقتربون مني وبعفوية أسمع عبارات من قبيل : هل أنت جورج بوش الأب ” .
وتحدث جون سبور عن قصة دخوله إلى الإسلام بعد أن تعرف على زوجته الحالية الماليزية ” شريفة سهاربي ” التي وجد بها حسن الخلق والتعامل الجيد بالتعاليم الإسلامية مما دفعه إلى أن يقرر الزواج منها وبدأت رحلته مع الإسلام .
وبالحديث عن عمله قال إنه تخصص في علم الإجتماع تحديدا لرغبته في التعرف على المجتمعات المختلفة خاصة المجتمع الإسلامي .
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