آلاء عاطف تتوج بلقب ملكة جمال مصر 2019.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توجت آلاء عاطف بلقب ملكة جمال مصر لعام 2019، في المسابقة التي تنافست فيها 26 فتاة للحصول على لقب “MISS EGYPT” .

الاحتفالية حضرها المهتمون بعالم الموضة والأزياء، ويهدف القائمون على المسابقة لتقديم صورة رائعة للبلد من خلال التركيز على الثقافات والعادات الخاصة بها.

وتم خلال الحفل الختامي للمسابقة عرض “اسكتش” يحمل اسم : “مصر بين الثقافات والحضارات”، كما تم عرض كافة الأزياء الحضارية التي تعبر عن ثقافة البلد ما بين “الفرعونية”، و”اليونانية”، و”الرومانية”، وأيضًا الحضارة النوبية.

Advertisements

لجنة التحكيم، ضمت بعض ملكات جمال العالم السابقات في منافسة بين 26 متسابقة على لقب ملكة جمال مصر لعام 2019.

لجنة التحكيم وقع اختيارها على 26 فتاة، للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة وهن: “نوران طارق، نور ياسر، روان أيوب، ياسمين إبراهيم، منار أحمد، ميرا صابر، سلمى سمير، بسمة داود، مافي عيد، آية زهران، مريم العقدة، سناء حسام، نوران أيمن، أمنية السويسي، منيرة محمد، ألاء عاطف، نانسي مجدي، لميس وليد، فيرينا عاطف، إنجي وليد، مهرة سامي، روان الحسيني، فاطمة وليد، شمس أسامة، آية نبيل”.

وحصدت بسمة داوود على لقب Miss Eco Egypt، ونور ياسر أول فتاة تتوج بلقب “Miss Eco Teen” والمقرر إقامة المسابقة العالمية منها لأول مرة بمصر في شهر نوفمبر المقبل.