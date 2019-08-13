الممثلة الهندية جانفي كابور تستعرض مهارتها في الرقص الشرقي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا تحتاج الفنانة المبتدئة جانفي كابور إلى أي مقدمة ، فهي الابنة الكبرى لنجمة بوليوود الراحلة “سريديفي” والمنتج الكبير، وقد أثبتت موهبتها عبر عملين جديدين.

جانفي كابور تتواجد في جورجيا، في الوقت الحالي حيث تصور سيرة حياة الطيار في سلاح الجو الهندي جونجان ساكسينا Gunjan Saxena، والتي تحمل عنوان Kargil Girl.

جانفي كابور ، تستعد الآن لجذب الجمهور بمهارات الرقص الشرقي، حيث انتشر مقطع فيديو لها، وهي يؤدّي رقص شرقي على أغنية “آخ لاد جافي” من “لوفياتري”.

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ارتدت جانفي ملابس رياضية غير رسمية، وهي ترقص على موسيقى الأغنية مع مدربتها بيلاتس نامراتا، التي قامت بنشر مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يشارك جانفي كابور في بطولة فيلم “Kargil Girl” وبانكاج تريباثي وأنجاد بيدي عياش شارما ونجمة “لوفاتري” وارينا حسين، يخرج الفيلم شاران شارما وإنتاجه كاران جوهر تحت شعار إنتاج دارما، ويستند الفيلم إلى حياة جونجان ساكسينا ، طيار سلاح الجو الهندي.

بلدى جانفي أيضًا حفنة من الأفلام، منها فيلم “تاخت” ، وهو من بطولة رانفير سينغ ، كارينا كابور خان ، عليا بهات ، فيكي كوشال ، بهومي بيدنيكار وأنيل كابور، وأيضا Dostana 2 جنبا إلى جنب مع كارتيك آريان .