كاميرون دياز تستمتع بعطلتها الصيفية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الكاميرات مجموعة من الصور للنجمة الأمريكية المعتزلة كاميرون دياز، وذلك أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية برفقة زوجها، بعد أيام قليلة من اعترافها بأن زواجها منه، كان أفضل شيء حدث لها على الإطلاق.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت تقرير بأن، كاميرون دياز، البالغة من العمر 46 عاما، كانت تقضي أوقاتا سعيدة على متن يخت فاخر، في سان تروبيه برفقة زوجها بينجي مادن، بعدما أعلنت اعتزالها الحياة الفنية في العام الماضي، وخروجها من عالم هوليوود بشكل فعلي عام 2014.

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وكان مصدر فني مقرب من النجمة الأمريكية اللامعة كاميرون دياز، قد أكد أنها اعتزلت التمثيل، وأنها لن تشارك في أي أفلام سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنها تعيش حالة من التشبع الفني.

وتابع المصدر بحسب موقع Et أن النجمة العالمية البالغة من العمر 42 عاما، تود في الاستمتاع بحياتها الخاصة مع زوجها بينجي مادن التي تزوجته عام 2015، لافتة الى أنها سعيدة بحياتها.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال كاميرون دياز السينمائية هو فيلم Annie، من انتاج عام 2014، ومن حينها رفضت الكثير من السيناريوهات التي عرضت عليها بسببه.