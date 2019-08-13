حبيب كيلي جينر يهديها قلادة من الماس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن عيد ميلاد نجمة برامج الواقع الأمريكية كيلي جينر البالغة من العمر 22 عاما، لم يكن عاديًا بكل ما فيه، من طريقة احتفالها وحتى الهدايا التي تلقتها، ومنها تلك الهدية غير المتوقعة من صديقها ووالد طفلتها المغني الأمريكي ترافيس سكوت.

وكان سكوت البالغ من العمر 28 عامًا، والذي بدأ مفاجآت عيد ميلاد جينر في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد قدم قلادة مرصعة بالألماس الفضي تحمل شعار شركة مستحضرات التجميل “Kylie Cosmetics” الخاصة بها، والمميزة بالشفاه المتقطرة.

Advertisements

ونشرت جينر صورة وفيديو للقلادة في صباح يوم ميلادها، إذ ظهرت وهي ترتدي فستانًا ورديًا مزينًا بالريش، ونظارات شمسية بلون الأخضر النيون، بالإضافة إلى القلادة، وتقف بين ورود شكلت على شكل رقم “22”، وتظهر المياه الزرقاء للمدينة الأوروبية كخلفية، وكتبت معلقة عليها: “يا إلهي، ترافيس سكوت”، وأضافت: “قلادة من محبوبي”.

والتقطت جينر أيضًا صورة لفطور عيد ميلادها الذي تضمن العديد من أطباق الفاكهة الطازجة والقهوة وطبق الجبن ومجموعة متنوعة من الحلويات.

أن سكوت أهدى كايلي ساعة من الألماس في مايو الماضي، قام بتصميمها أحد المصممين، تحمل سعرًا قدره 45 ألف دولار، ولكن سكوت قام ببعض التعديلات، ليرتفع سعرها إلى نحو 100 ألف دولار أمريكي.