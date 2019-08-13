وفاة حفيد الموسيقار سيد مكاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت أميرة ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي، وفاة نجل شقيقتها إيناس مكاوي، كريم مدحت منير.
وكتبت أميرة سيد مكاوى عبر صفحتها على موقع فيس بوك: سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبه جده، كريم مدحت منير ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، العزاء يوم الأحد في مسجد عمر مكرم، ادعوله تكرمًا ، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
مكاوي ولد لأسرة شعبية بحي السيدة زينب في 8 مايو عام 1926، وكان بصره ضعيفًا منذ صغره وبدأ يفقده تدريجيًا حتى أصبح كفيفًا، فدفعته أسرته إلى حفظ القرآن وبدأ يؤذن للصلاة في مسجدي أبوطبل والحنفي بحي الناصرية.
وبالنسبة للغناء الشعبي قدم مكاوي عدة ألحان خفيفة لعدة نجوم مثل: محمد قنديل، محمد عبدالمطلب، شريفة فاضل ومن ثم بدأ تهافت المطربين والمطربات على ألحانه مثل ليلى مراد، شادية، فايزة أحمد، نجاة، وغيرهم.
وحينما قررت الإذاعة تقديم حلقات المسحراتي خلال شهر رمضان للشاعر العبقري فؤاد حداد اشترط الفنان المصري أن يقوم هو بغنائها، وقام بالاستغناء «نهائيًا» عن الفرقة الموسيقية وتقديمها بالطبلة المميزة لتلك الشخصية بنفس الأسلوب حتى وفاته في 21 إبريل عام 1997.
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