شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يتصدر إيرادات ثاني أيام العيد والان مع التفاصيل

تصدر فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، إيرادات أفلام العيد، أمس الأثنين، بعد تحقيقه لـ7 ملايين و307 آلاف و689 جنيهاً، متفوقاً على فيلم "خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وبطولة الفنان أحمد حلمي الذي جاء ثانياً بـ 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيهً، بحسب بيان صادر من شركة "دولار فيلم".

واحتل فيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد، وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز، المركز الثالث بـ 4 ملايين و252 ألفاً و51 جنيهاً، فيما جاء فيلم "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، وبطولة الفنانين محمد رمضان وروبي وهند صبري رابعاً بـ 603 آلاف و550 جنيهاً.

وجاء فيلم "أنت حبيبي وبس" للمخرج أحمد البدري، وبطولة محمود الليثي وبوسي، في المركز الخامس بـ 399 ألفاً و229 جنيهاً، واحتل فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وبطولة الفنان أحمد عز، المركز السادس بـ 61 ألفاً و213 جنيهاً، وتذيل فيلم "كازابلانكا" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، لإيرادات الأفلام بـ 7 آلاف و92 جنيهاً.