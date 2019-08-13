شكرا لقرائتكم خبر عن "الأختان".. رواية شقيقتين من النرويج للحرب في سوريا مع داعش والان مع التفاصيل

تحكي المؤلفة آسني سييرستاد، في "الأختان"، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون، القصة الحقيقية لرحلة شقيقتين من النرويج العلمانية الديمقراطية إلى الخطوط الأمامية للحرب في سوريا مع تنظيم داعش، ومحاولات والدهما اعادتهما الى النرويج.

وصدر للمؤلفة أيضاً، "بائع الكتب في كابول"، و"ملاك غروزني".

والقصة تبدأ في شهر أكتوبر 2013، عندما تقرر أختان مراهقتان من أصول صومالية، هما أيان البالغة من العمر 19 عاماً وأختها ليلى 16 عاماً، مغادرة منزلهما في أوسلو "عاصمة النرويج" من أجل السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ويستعرض الكتاب كيفية استعداد الأختين للسفر، حيث تقومان بجمع المال من خلال عمليات الاحتيال عبر الهاتف وتزوير بطاقات الائتمان.

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بعد ذلك ترسل الفتاتان خطاباً بالبريد الإلكتروني لوالدهما "صادق" لتخبراه بقرار السفر، وقد حاول الأب الاعتراض، لكنهما كانا قد وصلتا إلى شمال سوريا، وقد حاول الأب إجراء اتصالات مع قوات المتمردين هناك، لكن الفتاتين كانت قد خسرتا إرادتهما الحرة ولم تعد لديهما خطط للعودة.

وفي الحقيقة تزوجت أيان من مقاتل داعشي، ولا يزال والد الفتيات يجرى اتصالات مع بنتيه لدرجة أنه بعد وصوله للبحث عنهما تم اتهامه بأنه جاسوس واحتجز وعذب لمدة أسبوعين تقريباً، وبعد ذلك عاد إلى النرويج مرة أخرى بعد 3 سنوات من محاولته استرجاع بناته.

والقصة تشير إلى خارطة طريق حول كيف يمكن أن يصبح الشبان المرفهون والمتعلمون بشكل جيد متطرّفين إلى حد الإيمان بالجهاد.

والكاتبة سييرستاد، على مدار 25 عاماً من عملها كمراسلة حربية، غطت العديد من النزاعات في العراق والصين وروسيا وأفغانستان، ونشرت كتب عن صربيا وبغداد والشيشان، وباع أشهر أعمالها كتاب "كابول" أكثر من مليون نسخة.