- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني ملحم زين نجاحًا استثنائيًا بعد طرح ألبومه الجديد “ملحم زين 2019” عبر المتاجر الرقمية الكبرى بالتعاون مع شركة بلاتينوم ريكوردز”.
ويحقق الألبوم رواجًا ملحوظًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب”، وتصدّرت أغنية “صفى قلبي” قائمة الأعلى مشاهدة بين كل الأغاني التي يتضمنها العمل بما يقارب الأربعة ملايين مشاهدة.
أغنية “صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل، ألحان سليم سلامة توزيع عمر صباغ.
الألبوم يضم خمس أغنيات وهي “لهون وبس” من كلمات ايفان نصوح، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ.
للإستماع إلى أغنية “صفى قلبي”:
كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين يحصد الملايين بـ”هيت” صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.