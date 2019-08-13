ملحم زين يحصد الملايين بـ”هيت” صيف 2019

متابعة بتجــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني ملحم زين نجاحًا استثنائيًا بعد طرح ألبومه الجديد “ملحم زين 2019” عبر المتاجر الرقمية الكبرى بالتعاون مع شركة بلاتينوم ريكوردز”.

ويحقق الألبوم رواجًا ملحوظًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب”، وتصدّرت أغنية “صفى قلبي” قائمة الأعلى مشاهدة بين كل الأغاني التي يتضمنها العمل بما يقارب الأربعة ملايين مشاهدة.

أغنية “صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل، ألحان سليم سلامة توزيع عمر صباغ.

الألبوم يضم خمس أغنيات وهي “لهون وبس” من كلمات ايفان نصوح، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ.

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للإستماع إلى أغنية “صفى قلبي”: