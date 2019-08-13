فتاة تقتحم المسرح وتحتضن كاظم الساهر.. هكذا تصرف معها

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقيصر كاظم الساهر في إحدى حفلاته التي قدمها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث فوجئ باقتحام فتاة للمسرح لاحتضانه.

وسارع منظمو الحفل لإبعاد الفتاة التي كانت تحمل علم دولتها “العراق” في يدها، ولكن كاظم الساهر منعهم وأمسك العلم ورفعه، ثم التقط معها صورة تذكارية واحتضنها قبل أن تغادر المسرح.

وتعرض “القيصر” الأسبوع الماضي لنفس الموقف بمهرجان “بيت الدين” الدولي في لبنان، ولكن هذه المرة كانت مع عروسين، والتقط معهما عددا من الصور التذكارية.

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ويستعد الفنان الكبير كاظم الساهر، للقاء الجمهور السعودي مجددا، في 22 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات “موسم السودة”، وذلك بعد نجاح حفله الأخير بمدينة جدة.

يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر، كان أغنية “حدثيني”، من كلمات نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.