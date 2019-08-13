كليب جديد لـ يعقوب شاهين.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــرد: يستعد النجم الفلسطيني الشاب يعقوب شاهين لتصوير فيديو كليب خاص بالأغنية التي انشغل في الفترة الماضية بتسجيلها. الأغنية تحمل اسم “دلل” ومن المقرر أن يصوّرها يعقوب تحت إدارة المخرج اللبناني جاد شويري في فكرة مميّزة يفاجئ بها الجمهور. الجدير ذكره أن في رصيد محبوب العرب يعقوب شاهين أغنيتين “شو الفكرة” و”الرقم الثاني” اللتين حقق بهما نجاحًا لافتًا على مستوى الوطن العربي أجمع، وكانت آخر أعماله الفنية، أغنية “اللي نساك” للفنان عبدالله الرويشد التي أعاد تقديمها بتوزيع موسيقي جديد.

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