وائل كفوري يحشد أكبر حضور جماهيري في القبيات

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم اللبناني وائل كفوري حفل ختام “مهرجانات القبيات الدولية” وسط أكبر حضور جماهيري شهدته مدرجات فعاليات هذا العام.

وأشعل وائل الأجواء بأغانيه التي تنوعت بين الوطنية والرومانسية والمواويل الجبلية، بحضور حشد سياسي وشعبي كبير من محبيه، الذين أثروا الحضور من مناطق بعيدة، لمشاركته هذه الاحتفالية في ربوع القبيات وعكار. ورددوا اغانيه بحماسة كبيرة فرقصوا وتمايلوا مع كل اغنية وصفقوا له بحرارة المشتاق.

وخص كفوري بلدة القبيات بأغنية حظيت بتفاعل كبير من قبل الحضور وبخاصة ابناء البلدة.

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تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري يواصل إحياء حفلات جدوله الصيفي المزدحم لهذا العام بالحفلات والمهرجانات في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.

نفيد بالذكر أن وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.