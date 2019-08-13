نجل سالم زهران مفاجأة كليب نادر الأتات.. وهكذا علّق والده على الأمر

متابعة بتجــــــــــرد: في مفاجأة مميّزة للجمهور، أطلّ نجل المحلّل السياسي سالم زهران “طه” في كليب النجم اللبناني نادر الأتات الجديد “ونطرتك”.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع ظهور الصغير في الفيديو، خاصةً أن مشاهد طريفة جدًا جمعته مع نادر الأتات، فتحوّلا إلى حديث الجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي.
من جانبه أعرب سالم زهران عن سعادته بمشاركة ابنه “طه” في كليب نادر الأتات وتمنى من خلال تغريدة عبر حسابه على “تويتر” النجاح الدّائم للأخير فكتب: “مبروك للحبيب نادر الأتات الأغنية و الكليب…. وكمان مبروك ل Taha Zahran”.
بدوره نوّه نادر الأتات إلى الأجواء الرائعة بينه وبين “طه” في كواليس تصوير العمل فردّ على تغريدة زهران وكتب: “هيدا طه حبيب قلب عمّو نادر وشريكو يلي نوّر الدني وقلبي كان فرحان فيه بالتصوير الله يحمي ويخليك فوق راسهن هوي وعلي.. حبيبي يا بو علي”.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.
لمشاهدة فيديو “ونطرتك”:
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