خاص- بين نادين لبكي وزوجها… ١٢ سنة من الحب والنجاح

نجاحات كثيرة وعديدة حصدتها الكاتبة والمخرجة نادين لبكي، حيث وصل ابداعها الى كافة اقطاب العالم، وباتت شهرتها عالمية خصوصًا بعد فيلمها الاخير “كفرناحوم” والذي طرحت من خلاله قضايا اجتماعية متعددة تطال شريحة كبيرة من الناس.

هذه النجاحات لم تعشها نادين لوحدها، انما كان معها شريكًا مميزًا وداعمًا لها في كل اعمالها وخطواتها، يشجعها ويساندها في كل المراحل للوصول الى الهدف الذي كانت تصبو اليه منذ البداية.

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هذا الشخص هو شريك نادين في الحياة والعمل، وهو زوجها الموسيقي خالد مزنّر، الذي كان له دور في اعمال نادين حيث تولى مهمة تأليف الموسيقى التصويرية للافلام، ما ساعد ايضا بايصال الرسائل والافكار المرجوة من كل قصة وتقريبها الى أُذن المشاهد بشكل افضل.

ويوم امس، 12 آب، احتفلت نادين وخالد بذكرى زواجهما، حيث نشرت على صفحتها الرسمية عبر موقع “انستغرام” صورة لها مع زوجها، ارفقتها بالتعليق التالي: “12 سنة”، بدلالة منها على 12 سنة من الفرح والحزن والتعب والمثابرة والجد والجهد امضتها مع خالد، وبالتالي حصد العديد من الجوائز وتحقيق المزيد من النجاحات، وكل هذه اللحظات كان الشريكان يعيشانها سويًا، يساندان بعضهما ويحققان الانتصارات في الحياة المهنية.