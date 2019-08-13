ماريتا الحلاني امرأة معنّفة في كليب "بردانة أنا"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: تُجسّد الفنّانة الشابة ماريتا الحلاني في الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل "بردانة أنا" دور فتاة معنّفة في فيديو كليب يعرض ما يمكن أن تتعرّض له المرأة المعنفة جسدياً ومعنوياً في منزلها الزوجي.

وهو المسلسل الذي تُحضِّر لعرضه قناة mtv اللبنانية في وقتٍ قريب بالتعاون مع المنتج نديم مهنا. علماً أنه يحكي قصص مستوحاة من واقع نساء معنفات من كتابة كلوديا مرشليان، وتلعب بطولته الممثلة اللبنانية كارين رزق الله ويشارك فيه نخبة من نجوم لبنان اللامعين بينهم رولا حمادة وجوزيف بونصار.