"عدل بلا حدود" تُكرِّم الإعلامية منى أبو حمزة

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""الخليج 365"" من بيروت: كرّمت وكالة الأمم المتحدة للهجرة ومنظمة "عدل بلا حدود" الإعلامية منى أبو حمزة مع بعض الوجوه الفنية والاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر. حيث استلمت الدرع التكريمي بحضور وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان ومسؤولي المنظمة تقديراً لمساهمتها ودعمها لهذه الحملة. ذلك خلال إطلاق الفيلم القصير بعنوان "بشر رخيص" (Cheap Deal) من كتابة شكري أنيس فاخوري، في "سينما سيتي" بأسواق بيروت التجارية بحضور عدد من النواب وممثلي منظمات الأمم المتحدة والفاعليات. Advertisements

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