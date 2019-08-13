شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يستأنف "حواديت الشانزليزية" بشارع عماد الدين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم إياد نصار تصوير مشاهده فى مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الأسبوع المقبل وينتقل إلى ديكور حى عماد الدين بمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ديكور "التياترو" الذى يضم إنجى المقدم التى تقوم بدور فتاة الليل خلال الأحداث، ويجسد نصار شخصية "رياض" متزوج من داليا مصطفى ويعمل مدير بنسيون الذى تملكه الفنانة أمانى كمال.

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة ومن بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.

وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.