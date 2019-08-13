بعد السينما.. منتج "122" يعلن عرضه مجانًا لمدة أسبوع خلال هذه المنصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر المنتج سيف عريبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" إعلان فيلمه "122"، ليعلن خلاله عن طرحه على منصة "شاهد بلس"، وذلك بعد عرضه في دور العرض مباشرة.

وكتب عريبي: "فيلم (122) الذي اعتبر نقلة في عالم الإثارة والرعب والتشويق المصري، حصري ومباشرة بعد عرضه على شاشة السينما، متوفر الآن على شاهد بلس، مجاناً لمدة سبعة أيام".

فيلم "122" بطولة طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمود حجازب، محمد ممدوح، ومن إخراج ياسر الياسري.