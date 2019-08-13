آخرهم أحمد حسن وزينب.. تعرف على مشاهير "يوتيوب" أثاروا الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصبح حلم الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق مكاسب مادية كبيرة، همًا للكثيرين، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن تلك المنصات مجرد مواقع افتراضية ضمن عالم افتراضي كبير، لكن من المؤكد أن عدد لا بأس من مشاهير السوشيال ميديا، تتصدر أخبارهم عناوين الصحف والمواقع الإخبارية بأزمات ومشكلات قد تنتهي بالسجن.

في التقرير التالي نستعرض عددًا من أزمات مشاهير موقع "يوتيوب"، التي كان آخرها أزمة "أحمد حسن" وزوجته "زينب".

أحمد حسن وزينب

على مدار عدة أسابيع تصدر اسم "أحمد حسن" وزوجته "زينب" قوائم الأكثر بحثًا، بسبب عدة أزمات بدأت عندما واجه الزوجان عدة بلاغات اتهمتهما بسوء معاملة طفلتهما "ألين" واستغلالها بهدف التربح، بعدها سافر الثنائي لقضاء عطلتهما الصيفية في مدينة "دبي"، ونشرا مقطع فيديو بعنوان "أول مرة ننزل حمام السباحة مع بعض"، وتحدثا عن استمتاعهما وطالبا الجمهور بالمكوث في مصر والتنزه في الأماكن العامة، ما أغضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الزوجان لحذف الفيديو من قناتهم على "يوتيوب".

وبعد فترة لم تخلو من الانتقادات، قرر أحمد حسين وزوجته الخروج في مقطع فيديو جديد حمل عنوان "إحنا أسفين"، ليعلنا فيه اعتزال السوشيال ميديا، وعدم نشر مقاطع جديدة: "إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين".

وأضاف الزوج في الفيديو: "شكرًا ليكم جدًا.. وإحنا مش هنبقى موجودين تاني على السوشيال ميديا ولا هننشر صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة تاني.. سلام".

شادي سرور

ما حدث من الزوجين أحمد حسن وزينب أعاد للأذهان أزمة اليوتيوبر الشهير "شادي سرور"، التي بدأت بمقطع فيديو اعتذر فيه عن عدم قدرته على تقديم فيديوهات كوميدية جديدة، لتنهال عليه التعليقات بعدها: "وهو أنت كنت بتضحكنا قبل كدة؟!".

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لم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، ليعود شادي ويثير الجدل مجددًا عقب إعلانه عبر "فيس بوك"، ارتداده عن الإسلام، قبل أن يعدل عن ما ذكره في بوست آخر، ثم ينشر مقطع فيديو جديد يعلن فيه رغبته في الانتحار، بسبب تعرضه للنقد اللاذع من الجمهور.

الكويتية دانة الطويرش

قررت العارضة الكويتية واليوتيوبر "دانة الطويرش"، الخروج وتوضيح بعض الأمور لجمهورها في مقطع فيديو، عقب ما أثير حول مصدر ثروتها، قائلة: "إنها لم تحصل على هذه الأموال من مصادر مشبوهة، ولكنها تجني الملايين بصورة شرعية عبر حسابها البنكي"، موضحة: "صار الهاتف مصدر دخل بعض الأشخاص وأنا منهم.. يعتبر أنا بلشت من 6 سنين بقالي دخل ثابت من الإعلانات وهذا غير الأعمال الأخرى أو إني أكون شريكة مع أحد في صالون أو كافيه".

وأعلنت دانة أنها تربح من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي 4500 دينار كويتي يوميًا من الإعلانات، بإجمالي 135 ألف دينار كويتي في الشهر، أو ما يعادل مليون و620 ألف دينار كويتي سنويًا.

السعودي "أبو سن"

في 25 سبتمر الماضي، ألقت السلطات السعودية القبض على "أبو سن" أحد مشاهير السوشيال ميديا، بعد مطالبات بوضع حد لظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررين أنه يسيئ للمملكة وصورتها في الخارج، وعقب أسبوعين من احتجازه قررت السلطات الإفراج عنه بكفالة.

"عبود باد"

ألقت السلطات السعودية القبض على "عبود باد"، أحد مشاهير السوشيال ميديا، بعد تحريض الجمهور على تناول الحبوب المنشطة "الفياجرا"، واتصاله بالهلال الأحمر وسخريته من رجال الإسعاف في مكالمة كاذبة، أدعى فيها حدوث مضاعفات له.