جينيفر لوبيز تنشر البوستر الرسمي لأحدث أفلامها.. وتعلن عن موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي لأحدث أفلامها "Hustlers"، لتعلن خلاله عن موعد طرحه في دور العرض.

وكتبت جينيفر: "لقد ولدنا لنكن فتيات ليل، هذا هو البوستر الرسمي لفيلم "Hustlers" ، تجدونه في السينمات 13 سبتمبر".

وكانت جينيفر قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة الفيلم خلال الدورة القادمة لمهرجان تورنتو السينمائي.

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وطرح مؤخرا الإعلان الدعائي الأول لفيلم Hustlers من بطولة جينيفر لوبيز وكاردي بي في أول تجربة سينمائية لها، والفيلم يدور حول مجموعة من راقصات التعري السابقات اللاتي يخدعن عملاء وول ستريت الأغنياء.

وتقوم فكرة فيلم Hustlers على مقال نشر في مجلة New York Magazine عام 2016 بعنوان The Hustlers at Scores ويحكي عن قصة خداع راقصات التعري لعملاء وول ستريت، والفيلم من انتاج الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز التي تشارك في بطولته أيضا إلى جانب كاردي بي وكونستانس وو وليلي راينهارت وجوليا ستايلز وكيكي بالمر، والفيلم من كتابة وإخراج لوريني سكافاريا.