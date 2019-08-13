كشفت الفنانة ميادة الحناوي حقيقة مرضها وسبب سقوطها على المسرح أثناء إحيائها حفلا غنائيا في حفل بمهرجان قرطاج.
وقالت الفنانة: “إنها لا تعاني من أي مشاكل صحية كما زعمت بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية”.
وتابعت “لقد كانت حرارة الجو مرتفعة للغاية. هذا الأمر لم أتحمله كما أن ذيل الفستان تعلق بكعب حذائي لذلك اختل توازني وسقطت”.
وأضافت: “لكني في النهاية سعدت لتمكني من الاستمرار ومواصلة الغناء رغم صعوبة الموقف والحمد لله كل شيء مر بخير”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميادة الحناوي تكشف حقيقة مرضها وسبب سقوطها على المسرح – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.