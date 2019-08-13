ميادة الحناوي تكشف حقيقة مرضها وسبب سقوطها على المسرح – فيديو

كشفت الفنانة ميادة الحناوي حقيقة مرضها وسبب سقوطها على المسرح أثناء إحيائها حفلا غنائيا في حفل بمهرجان قرطاج.

وقالت الفنانة: “إنها لا تعاني من أي مشاكل صحية كما زعمت بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية”.

وتابعت “لقد كانت حرارة الجو مرتفعة للغاية. هذا الأمر لم أتحمله كما أن ذيل الفستان تعلق بكعب حذائي لذلك اختل توازني وسقطت”.

وأضافت: “لكني في النهاية سعدت لتمكني من الاستمرار ومواصلة الغناء رغم صعوبة الموقف والحمد لله كل شيء مر بخير”.