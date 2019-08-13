خاص وبالفيديو- هذا ما كشفه وسام صباغ عن هشام حداد

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الممثل ومقدم البرامج ​وسام صباغ​ ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين، والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

في هذا الجزء الثاني من المقابلة، قال وسام عن مقدم البرامج هشام حداد :"هو انسان عميق ومثقف في عدة مجالات، ولانه انسان عميق يترك مكانا في قلبه للمكان الذي انطلق منه، وهو محطة OTV، ولذلك كان ضيفي في اول حلقة من برنامجي "تاكسي أبو شفيق".

وأضاف وسام :"هشام يعرف قيمة النجاح ويتمسك به، ولذلك هو مستمر.

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لمعرفة كل ما قاله الممثل ومقدم البرامج وسام صباغ، تابعوا المقابلة بالفيديو.