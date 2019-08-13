خاص بالفيديو-إيلي شالوحي:حسدوني على دخولي مصر..وهذا رأيي بأزمة باتريك مبارك

ميرنا وليد - بيروت - ممثل موهوب ووسيم وملتزم مهنياً، تمكن أن يجعل إسمه بارزاً في مجال التمثيل ليس فقط في لبنان بل في المغرب العربي ومصر ودبي.

أول عمل تمثيلي اشترك فيه كان "اخترب الحي" وتوالت بعدها الأعمال، بينها "كل الحب كل الغرام" و"البيت الأبيض" وغيرها.

​إيلي شالوحي​ يشارك في عمل جديد هو مسلسل "رصيف الغربا"، وكان لنا لقاء معه في كواليس التصوير تحدث فيه عن رأيه بتمثيل ملكة جمال لبنان السابقة ​رهف عبد الله​ في العمل، وعن رأيه بأزمة الممثل ​باتريك مبارك​ الأخيرة (الذي يشارك أيضاً معه في رصيف الغربا) وهي تسريب محادثة له مع صديقته الصحافية أماني فيّاض، يتعرّض فيها للدين الإسلامي ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللسيد حسن نصر الله.

كما تحدث عن دخوله مصر من باب التمثيل، ومشاركته هناك في "حملة فرعون" مع نجمين عالميين هما بطل رياضة الملاكمة السابق ​مايك تايسون​ و​هافثور بورينسون​ الشهير بأداء شخصية "الجبل" (The Mountain) في مسلسل "Game of Thrones"، وإستعداده لعمل جديد هناك أيضاً.

وتناول إيلي في اللقاء الحديث عن مشاركته في دور بطولة عمل في تونس هو "الأكابر"، والذي حصد نجاحاً كبيراً.

وكشف أيضاً عن مشاريعه التمثيلية المقبلة.

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