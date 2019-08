هيلاري بورتون تعرّضت للتحرش من بن أفليك.. وأُختيرت من أكثر النساء جاذبيةحجاب نداء شرارة خيار شخصي...

ميرنا وليد - بيروت - هيلاري روس بورتون هي ممثلة ومنتجة أميركية عرفت الشهرة بعد أن قدّمت برنامج Total Request Live على محطة الـMTV ، إضافة الى دورها في المسلسل الذي حقق إنتشاراً واسعاً One Tree Hill على فترة ستة مواسم، من عام 2003 حتى عام 2009.

إكتسبت ​هيلاري بورتون​ إنتشاراً واسعاً عبر أدوارها في أفلام Our Very Own وSolstice وThe List، إضافة الى دورها في الدراما الجرائمية في مسلسل "​White Collar​"، والذي عرض على مدى 3 سنوات، وأخيراً دورها في Grey's Anatomy.

هيلاري بورتون قبل الشهرة

ولدت هيلاري بورتون في ولاية فرجينيا لوالد كان محارباً في الجيش الأميركي، أما والدتها كانت وكيلة عقارية. هيلاري الأكبر بين اخوانها الثلاثة وكلهم شباب. وتخرجت من مدرسة بارك فيو الثانوية في عام 2000، وكانت أمينة مجلس الطلاب في سنتها الدراسية الثانية، ونائبة رئيسها في السنة الإعدادية، ورئيسة مجلس الطلاب وملكة التخرج في سنتها العليا. ودرست بعدها بجامعة نيويورك وجامعة فوردهام، لكن حبها للتمثيل كان أقوى من الدراسة.

مسيرتها المهنية : من التقديم الى التمثيل

جاءت الفرصة لدخول عالم الشهرة الى هيلاري بورتون عبر برنامج Total Request Live على شاشة الـ MTV، وكان من المفترض ان تقدّم فقرة واحدة لكنّ المنتجين قرروا أن يعرضوا عليها وظيفة دائمة. إستمرت هيلاري بورتون بالتطور في مجال التقديم، حتى أنها قدمت جوائز MTV Video Music Awards لعام 2000 و MTV's Iced Out New Year'. بعدها بدأت مسيرتها التمثيلية في Dawson's Creek في عام 2002، والذي كان أول ظهور تلفزيوني لها. وفي نيسان/أبريل عام 2003 تم إختيارها للمشاركة في One Tree Hill، وعُرض المسلسل لأول مرة في 23 أيلول/سبتمبر عام 2003، وأصبح البرنامج الأعلى تصنيفاً في ذلك العام. في أيار/ مايو عام 2009 أعلنت هيلاري بورتون أنها لن تتابع تصوير الموسم السابع من البرنامج، بسبب مشاكل في الرواتب.



في حزيران/ يونيو عام 2005 ، قدمت أول فيلم روائي لها أمام ​أليسون جاني​ و​شيريل هاينز​ في Our Very Own، وتلقت هيلاري بورتون مع الممثلين المشاركين جائزة "التمثيل المتميز"، في مهرجان ساراسوتا السينمائي المرموق.

في أيلول/سبتمبر عام 2007، ظهرت بورتون في Normal Adolescent Behavior وشاركت في فيلم الرعب الخارق Solstice الى جانب ​أماندا سيفريد​ و​إليزابيث هارنويس​.

وفي حزيران/يونيو عام 2008 ، ظهرت هيلاري بورتون في فيلم The List في دور Jo John وحقق الفيلم 132،863 دولار في الولايات المتحدة وحدها. في كانون الثاني/ يناير 2009 ، شاركت بورتون في Bloodworth الى جانب ​هيلاري داف​ و​فال كيلمر​، وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان ​سانتا باربرا​ الدولي للسينما لعام 2010.

في تموز/ يوليو عام 2010 أُختيرت هيلاري بورتون لتجسيد دور سارة إليس المحققة في الموسم الثاني من White Collar. في شباط/ فبراير عام 2011 ، تمت ترقية بورتون إلى سلسلة منتظمة للموسم الثالث، الذي عُرض لأول مرة في 7 حزيران/يونيو عام 2011.

Advertisements



في أيار/مايو عام 2013 ، عرفت الانتشار الاوسع عبر مشاركتها في مسلسل Grey's Anatomy في الموسم التاسع، على انها Dr. Lauren Boswell.

وفي آب/أغسطس عام 2013، لعبت هيلاري بورتون دوراً متكرراً في فيلم Hostages، وشاركت في Extant و Lethal Weapon.

هيلاري بورتون أيقونة في الجمال

في أيار/ مايو عام 2007 ، احتلت هيلاري بورتون المرتبة 77 في "قائمة أكثر 100 امراة جذابة" وفق مجلة Maxim. كما احتلت المرتبة الثانية في قائمة "Femme Fatales" "النساء الخمسون الأكثر جاذبية في عام 2005" ، وحلت في المرتبة 12 على قائمة "أكثر 20 امرأة مثيرة لعام 2003".

حياتها العاطفية وتعرضها للتحرش

في عام 2009 ، بدأت هيلاري بورتون علاقة مع الممثل ​جيفري دين مورغان​، وأنجبا طفلهما في عام 2010، وتزوجا في عام 2014. وفي 6 آذار/مارس عام 2018 أعلنت بورتون أنها وضعت إبنتهما في شباط/فبراير عام 2018.

وسط فضيحة ​هارفي وينشتاين​ في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، أعادت هيلاري بورتون تسجيل مقطع فيديو من TRL Uncensored، وشوهدت تتذكر كيف تحرش بها الممثل ​بن أفليك​ ووضع يديه على صدرها عندما كانت صغيرة، إلا أن بن رد عليها وقال "لقد تصرفت بشكل غير لائق تجاه السيدة بورتون وأعتذر بصدق".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 تحدثت هيلاري بورتون عن مخرج One Tree Hill السيد Mark Schwahn الذي قام بالتحرش الجنسي ببعض النساء في طاقم العمل.